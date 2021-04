Moçambique/Ataques

Ossufo Momade, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), da oposição, defendeu hoje o envio para a frente militar em Cabo Delgado de ex-guerrilheiros do braço armado do partido, entre 362 que aguardam reintegração.

"Nós já entregámos uma lista de 362 elementos nossos, 'rangers'", como os descreveu Ossufo Momade, para reintegração nas Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas no âmbito do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR) em curso após a assinatura do acordo de paz de 2019.

"Estão lá, seria uma oportunidade de eles [autoridades] os enquadrarem" para "fazer um trabalho em Cabo Delgado", reforçando o combate aos rebeldes armados que há três anos e meio atormentam o norte do país, disse.