Covid-19

O Brasil registou 3.076 mortos por covid-19 e 71.137 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades brasileiras.

Desde o início da pandemia, o Brasil contabilizou 389.492 óbitos e 14,3 milhões de infetados.

O Brasil, que atravessa uma segunda vaga da pandemia, é o segundo país do mundo com mais mortes pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos da América, e o terceiro com mais infeções, depois da nação norte-americana e Índia.