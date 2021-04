Actualidade

O biógrafo norte-americano Blake Bailey é suspeito de agressão sexual, violação e comportamento inapropriado com mulheres e o caso já provocou estragos no plano de lançamento da biografia que escreveu sobre o escritor Philip Roth.

De acordo com o jornal The New York Times, existem denúncias contra Blake Bailey de agressão sexual a duas mulheres, uma das quais alegadamente ocorrida em 2015, e de comportamento inapropriado nos anos 1990, com estudantes numa escola em New Orleans, onde deu aulas.

O diário norte-americano relatou ainda, na semana que passou, que há uma denúncia de violação contra Bailey, por parte de uma mulher, executiva na área editorial, ocorrida em 2015. A mulher, Valentina Rice, alega que apresentou o caso, numa carta anónima, às responsáveis pelo movimento #MeToo, mas acabou por desistir de prosseguir com a denúncia.