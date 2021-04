Covid-19

Pelo menos 24 pessoas morreram na noite de sábado na sequência de um incêndio e explosão no hospital Al Jatib, no sudeste de Bagdade, no Iraque, informaram agências internacionais.

Uma fonte do Ministério do Interior iraquiano disse, sob condição de anonimato, à agência de notícias Efe, que pelo menos 24 pessoas morreram devido à explosão de cilindros de oxigénio e indicou que as causas dos óbitos foram "devido a asfixia", após a deflagração provocar um grande incêndio nas instalações médicas.

A fonte observou que o número de mortes pode aumentar nas próximas horas.