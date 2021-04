Covid-19

Pelo menos 60 pessoas morreram na noite de sábado na sequência de um incêndio e explosão no hospital Al Jatib, no sudeste de Bagdade, no Iraque, noticiou a agência de notícias Efe.

A agência espanhola cita uma fonte do Ministério Interior, que pediu para não ser identificada. O anterior número apontava para 24 óbitos na unidade de cuidados intensivos do hospital dedicada a infetados com covid-19.

Segundo a mesma fonte, o incêndio resultou da explosão de cilindros de oxigénio. As mortes aconteceram por asfixia, adiantou.