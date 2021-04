Actualidade

Marrocos convocou no sábado o embaixador espanhol em Rabat para expressar "exasperação" após a hospitalização em Espanha do líder do movimento de independência saharaui Frente Polisario, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP).

O chefe da diplomacia marroquina Nasser Bourita convocou o embaixador espanhol para expressar "incompreensão e exasperação" e "pedir explicações", após a receção em Espanha do secretário-geral da Polisario, Brahim Ghali, disse a mesma fonte.

A reação marroquina surge depois de a chefe da diplomacia espanhola ter afirmado que as relações com Marrocos não seriam afetadas pelo acolhimento em Espanha do líder da Frente Polisário para tratamento.