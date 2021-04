Actualidade

Com "Mank" a liderar as nomeações e "Nomadland" a destacar-se favorito, os prémios norte-americanos de cinema - os Óscares - são anunciados hoje, numa cerimónia que tentará contornar os constrangimentos de um outro protagonista, a pandemia.

Esta será a 93.ª edição dos Óscares, que já deveria ter acontecido no final de fevereiro, mas acabou por ser empurrada para abril por causa da covid-19. A cerimónia acontecerá no Dolby Theatre, com audiência, no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles (Califórnia), e noutros "locais internacionais via satélite", como anunciou a academia norte-americana.

Nas contas para esta edição, o filme "Mank", de David Fincher, soma dez nomeações, mas o favoritismo - a avaliar pelo rol de prémios já conquistados - é apontado para "Nomadland - Sobreviver na América", de Chloé Zhao, indicado para sete estatuetas, que, na passada sexta-feira, culminando o percurso de sucesso dos últimos meses, arrecadou quatro prémios Spirit, os chamados 'óscares' do cinema independente: melhor filme, melhor realização, melhor montagem e melhor fotografia.