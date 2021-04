25 de Abril

(REPETIÇÃO) Redação, 25 abr 2021 (Lusa) - Os 11 álbuns de José Afonso lançados originalmente entre 1968 e 1981 vão ser reeditados, anunciou hoje a família do músico, que vai avançar para o projeto em parceria com a editora Lusitanian Music.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a família de José Afonso revelou que, "neste 25 de Abril, o lançamento digital do 'single' 'Coro da Primavera' marca o regresso às edições discográficas da obra de José Afonso".

"A família de José Afonso decidiu, em parceria com a editora Lusitanian Music, avançar com a edição dos 11 álbuns de José Afonso originalmente editados entre 1968 e 1981 mas indisponíveis há vários anos, assumindo a importância cultural de disponibilizar esta música ao mundo", pode ler-se no texto.