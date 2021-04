PE

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) alerta que "persistem" fatores de risco político com impacto no fluxo de comércio internacional que podem condicionar a recuperação da economia portuguesa, dando o exemplo das disputas comerciais pelo 5G.

Na apreciação ao Programa de Estabilidade 2021-2025 (PE/2021-25), a que a Lusa teve acesso, a UTAO adverte que "fatores de risco persistem como um entrave aos fluxos de comércio internacional e do setor financeiro, podendo condicionar a recuperação da economia nacional nos médio e longo prazos".

No documento, a unidade técnica que dá apoio aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), aponta as tensões entre a China e os Estados Unidos, apesar da mudança do presidente norte-americano, bem como entre Washington e a Rússia, que voltaram a ser tensas este ano.