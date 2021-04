PE

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) considera que o Programa de Estabilidade 2021-2025 "parece apontar para a antecipação e redução de encargos previstos com a TAP", face às linhas gerais do plano de reestruturação anteriormente apresentado.

Esta informação consta da apreciação do Programa de Estabilidade 2021-2025 (PE/2021-25) realizada pela UTAO, a que a Lusa teve acesso.

"O PE/2021--25 parece apontar para a antecipação e a redução de encargos previstos com a TAP, quando comparado com as linhas gerais do plano de restruturação anteriormente apresentado", refere o documento.