Covid-19

A Alemanha registou 18.733 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 400 do que no domingo passado, mas o número de mortes subiu, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) hoje divulgados.

Segundo o Instituto Robert Koch, morreram 120 pessoas por causas relacionadas com a doença covid-19, um número superior ao registado no domingo passado, com 67 óbitos.

Os números ao fim de semana são geralmente mais baixos do que nos dias úteis porque são realizados menos testes e algumas unidades de saúde demoram mais tempo a comunicar os seus dados, refere a agência de notícias espanhola Efe.