Actualidade

Um carregador de pianos vai à loja Lamiré levar um instrumento para afinar e, mais lá para baixo, bem na Baixa do Porto, a Casa Januário avia o enésimo pedido de "um quarto de café do melhor".

Rituais assim tão distintos têm muito em comum: repetem-se há decénios no "coração" do Porto como prova de vida de um punhado de lojas históricas que sobreviveram à feroz concorrência do comércio eletrónico ou dos 'shoppings' multiplicados na cintura urbana. E que vão resistindo a uma impiedosa pandemia que infetou meio mundo, mandando outro meio fechar-se em casa.

Na primeira linha do grupo de lojas resilientes encontra-se uma mercearia tradicional: a Casa Januário, fundada entre guerras, em 1926, por Januário Ferreira, um filho de lavadores que trocou o Fundão pelo Porto.