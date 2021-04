Actualidade

A GNR encerrou hoje duas festas ilegais, em situações distintas, nos concelhos de Palmela e de Sesimbra, distrito de Setúbal, com um total de 160 pessoas, por violação do dever geral de recolhimento, devido à covid-19.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que uma das festas decorria numa quinta do concelho de Palmela e que os militares se deslocaram para o local, na sequência de uma denúncia.

Quando chegaram ao local, adiantou a GNR, os elementos da Guarda acabaram com a festa ilegal e identificaram as pessoas que participavam no evento, num total de 85 cidadãos.