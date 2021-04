Actualidade

As organizações ambientalistas Zero e Ecos propuseram hoje "critérios mínimos" de sustentabilidade obrigatórios para os têxteis comercializados na União Europeia como fabricar produtos que "sejam duráveis, facilmente reparáveis" e livres de tóxicos.

"Os produtos têxteis têm uma enorme pegada ecológica em todas as fases da sua vida. À medida que mais roupas são produzidas, consumidas e deitadas fora, o modelo linear seguido pela indústria têxtil coloca uma enorme pressão sobre o planeta em recursos, ambiente e clima", alertam num comunicado conjunto a associação Zero e a ECOS, uma organização internacional dedicada às questões ambientais na área da normalização de que a Zero faz parte.

Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, em 2017 foram recolhidas cerca de 200 mil toneladas de resíduos têxteis nos contentores do lixo, o que representa cerca de 4% do total de resíduos urbanos produzidos em Portugal.