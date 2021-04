Actualidade

A decisão dos Estados Unidos de reconhecer o genocídio arménio durante o Império Otomano foi recebida "em êxtase" na Arménia, um país que está a recuperar da derrota de uma guerra contra o Azerbaijão, descreve hoje a agência Efe.

"Desde criança que espero que o Presidente dos Estados Unidos reconheça o genocídio arménio", afirmou uma cidadã arménia, citada pela agência de notícias espanhola.

Mesmo com restrições em vigor, no âmbito do combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, o povo arménio juntou-se em frente à embaixada dos Estados Unidos da América no país para agradecer o apoio diplomático que Joe Biden deu ao classificar como genocídio o "massacre" de mais de 1,5 milhões de arménios entre 1915 e 1923.