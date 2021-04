25 Abril

O primeiro-ministro, António Costa, evocou hoje a conquista de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) público, universal e acessível, com o 25 de Abril de 1974, durante a inauguração do novo Centro de Saúde de Algueirão, o maior do país.

"Tenho a particular satisfação em celebrar o 25 de Abril com a inauguração do maior Centro de Saúde do país. [...] Foi o 25 de Abril que nos permitiu ter o Serviço Nacional de Saúde público, universal, tendencialmente gratuito e acessível a todas e a todos, independentemente de onde vivam ou qual seja a sua situação económica", afirmou António Costa, durante a cerimónia de inauguração daquela unidade de saúde, no concelho de Sintra, que contou também com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido, e do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.

O primeiro-ministro lembrou ainda que foi o 25 de Abril de 1974 que tornou possível a adesão à União Europeia (UE), que proporcionou fundos que pagaram 50% do Centro de Saúde hoje inaugurado.