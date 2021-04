Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, abriu hoje a 'porta' à hipótese de lançar uma dupla de avançados titulares composta por Darwin Núñez e Seferovic, no encontro de segunda-feira, da I Liga de futebol, frente ao Santa Clara.

Questionado sobre as melhorias no entendimento entre os dois avançados nos últimos encontros, em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico lembrou que o uruguaio tem sido prejudicado por uma tendinite, mas admitiu que a sua ideia para a equipa passa também passa pela utilização desses dois jogadores em conjunto.