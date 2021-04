Actualidade

Um movimento cívico criado nas redes sociais que contesta a Águas do Alto Minho anunciou hoje em Viana do Castelo, onde juntou cerca de 300 manifestantes, que vai avançar com uma ação popular contra aquela empresa.

"Estamos a recolher assinaturas num abaixo-assinado para entregar ao Ministério Público. É uma ação pública que pretende que este negócio seja investigado e, eventualmente, poderá ir a tribunal. Ao fazermos isso, teremos direito a um advogado gratuito, por se tratar de um bem essencial", afirmou Mário Sousa.

A AdAM é detida em 51% pela Águas de Portugal (AdP) e em 49% pelos municípios de Arcos de Valdevez (PSD), Caminha (PS), Paredes de Coura (PS), Ponte de Lima (CDS-PP), Valença (PSD), Viana do Castelo (PS) e Vila Nova de Cerveira (Movimento independente PenCe - Pensar Cerveira), que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.