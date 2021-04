Covid-19

Os Estados Unidos da América anunciaram hoje que vão enviar "de imediato" recursos médicos e matérias primas para fabricar vacinas na Índia, retribuindo a ajuda que receberam daquele país no início da pandemia.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, que cita um comunicado do Governo norte-americano, o assessor de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, conversou hoje com o seu colega indiano, Ajit Doval, e expressou a "profunda solidariedade" relativamente ao povo da Índia.

Na conversa com o seu homólogo indiano, Sullivan lembrou que Nova Deli "enviou assistência aos EUA" no início da pandemia, quando os hospitais norte-americanos estavam perto do colapso, e salientou que "Washington está decidida a devolver o favor e ajudar a Índia neste momento de necessidade".