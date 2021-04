Covid-19

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje um alívio parcial do estado de calamidade em vigor no país para prevenção da covid-19, mas mantendo as restrições base para evitar uma terceira vaga da pandemia.

"O progresso que alcançámos no controlo da pandemia da covid-19 é uma conquista que resulta do esforço e do sacrifício coletivo dos moçambicanos, no entanto, ainda não podemos baixar a guarda", referiu numa comunicação à nação.

Nyusi realçou que "a experiência de outros países" e a vivência moçambicana dos meses de janeiro e fevereiro "mostram que este vírus não dá tréguas".