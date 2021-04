25 Abril

A Iniciativa Liberal (IL) recusou hoje ter feito qualquer aproveitamento político do desfile próprio do 25 de Abril, apelando a todos para que se volte a fazer deste dia uma "data nacional que una as pessoas".

Após uma semana de polémica com a comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974 na Avenida da Liberdade, depois de uma recusa inicial para poder integrar esta iniciativa, os liberais promoveram o seu próprio desfile.

"Não é minha, não é tua. É de todos esta rua" e "está na hora, está na hora, a liberdade é agora" foram as palavras de ordem que se faziam ouvir na "mancha azul-clara" de bandeiras do partido liberal que as centenas de participantes envergavam.