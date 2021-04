Actualidade

O Sporting regressou hoje aos triunfos graças a um golo solitário do Matheus Nunes na visita ao Sporting de Braga, no jogo 'grande' da 29.ª jornada, e cimentou a liderança da I Liga de futebol.

Reduzidos a 10 desde os 18 minutos, devido à expulsão por acumulação de amarelos de Gonçalo Inácio, os 'leões', que tinham empatado em três dos últimos quatro jogos, incluindo na jornada anterior, marcaram o golo da vitória aos 81 minutos e somam agora 73 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o FC Porto, que visita na segunda-feira o Moreirense.

Já o Sporting de Braga, que nos últimos 14 jogos só tinha perdido um, frente ao Benfica, falhou o assalto ao terceiro lugar do campeonato, ocupado precisamente pelas 'águias', mantendo-se com 58 pontos, menos dois do que o seu rival direto, que nesta jornada recebe o Santa Clara.