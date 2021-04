25 Abril

O presidente da Associação 25 de Abril defendeu hoje que a reforma legislativa em curso no setor da defesa pode "acabar de vez com as Forças Armadas" e acusou de ignorância o poder político dos últimos anos.

Vasco Lourenço falou sobre a reforma lançada pelo Governo da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica das Forças Armadas durante um encontro entre capitães de Abril e jovens com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no antigo picadeiro do Palácio de Belém, em Lisboa, no 47.º aniversário do 25 de Abril.

"Eu tenho para mim que um dos grandes falhanços do regime português pós-25 de Abril é precisamente as Forças Armadas. Aliás, nós estamos prestes a ver aprovar na Assembleia da República uma alteração na estrutura das Forças Armadas que vai apontar para acabar de vez com as Forças Armadas, na minha opinião", declarou o coronel.