Actualidade

"Mais uma rodada", do dinamarquês Thomas Vinterberg, conquistou o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Para esta categoria estavam selecionados "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia Herzegovina), "Better Days" (Hong Kong), "The Man Who Sold His Skin" (Tunísia) e "Collective" (Roménia), além do vencedor.

O filme tem estreia marcada para a próxima quinta-feira, em Portugal.