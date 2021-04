CORREÇÃO

(CORREÇÃO NO 3.º PARÁGRAFO DA ORDEM DO ÓSCAR DE MELHOR ATOR SECUNDÁRIO, QUE FOI O 4.º DA NOITE)

Daniel Kaluuya conquista o Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo desempenho em "Judas and the Black Messiah", do líder dos Blanck Panther Fred Hampton.

Sacha Baron Cohen, pelo desempenho em "Os 7 de Chicago", Leslie Odom, Jr., por "One Night in Miami...", Paul Raci, por "Sound of Metal", e Lakeith Stanfield, também por "Judas and the Black Messiah", eram os outros quatro candidatos.