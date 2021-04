Covid-19

Os Estados Unidos registaram 284 mortes provocadas por covid-19 e 35.473 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 572.194 óbitos e 32.076.079 infeções confirmadas.

Os EUA são o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.