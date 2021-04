Actualidade

"Soul", como Melhor Longa-Metragem, e "If Anything Happens I Love You", como Melhor Curta-Metragem, conquistaram os Óscares do cinema de animação, da Academia de Hollywood.

"Bora lá", "Para além da lua", "Wolfwalkers" e "Ovelha Choné: A quinta contra-ataca" competiam pelo Óscar de Melhor Filme de Animação, a par de "Soul - Uma aventura com alma".

Os outros candidatos à Melhor Curta-Metragem de animação eram "Burrow", "Genius Loci", "Opera" e "Yes-People".