Actualidade

A coreana Yuh-Jung Youn conquistou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pelo desempenho em "Minari", de Lee Isaac Chung.

Maria Bakalova, em "Borat Subsequent Moviefilm", Glenn Close, em "Hillbilly Elegy", Olivia Colman, em "O Pai", e Amanda Seyfried, em "Mank", eram as restantes candidatas ao Óscar de Melhor Atriz Secundária.

A cerimónia da 93.ª edição dos Óscares, adiada de fevereiro para abril, por causa da pandemia, decorre no Dolby Theatre, no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles, e noutros "locais internacionais via satélite".