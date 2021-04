Actualidade

Frances McDormand conquista o Óscar de Melhor Atriz pelo desempenho em "Nomadland - Sobreviver na América".

Para o Óscar de Melhor Atriz estavam nomeadas Carey Mulligan ("Uma miúda com potencial"), Frances McDormand ("Nomadland"), Viola Davis ("Ma Rainey: A mãe dos blues"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") e Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday").

A 93.ª cerimónia dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decorre entre a estação de comboios Union Station, na baixa de Los Angeles, e o Dolby Theatre, em Hollywood, com restrições devido à pandemia de covid-19.