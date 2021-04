Actualidade

O partido do primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, sofreu no domingo uma pesada derrota nas primeiras eleições locais desde que tomou posse, não tendo conquistado nenhum dos três lugares da câmara baixa em disputa.

As eleições realizadas em Hiroshima (oeste), Nagano (centro) e Hokkaido (norte) foram as primeiras desde que Suga tomou posse como chefe do executivo, em setembro último, e eram vistas como o primeiro referendo público à gestão do Governo.

Os candidatos do principal partido da oposição, o Partido Constitucional Democrático do Japão (PCDJ), obtiveram os três lugares em disputa, um resultado considerado também como uma projeção das eleições gerais, previstas para o final do ano, constituindo um duro golpe para o Partido Liberal Democrático (PLD), de Suga.