Covid-19

Macau começou hoje a impor uma quarentena de 28 dias a residentes que venham do Brasil e Nepal, devido ao aumento de casos que os dois países têm registado.

"Todos os indivíduos que nos 28 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado no Nepal ou no Brasil serão sujeitos às medidas de observação médica, por um período de 28 dias em local designado", indicaram as autoridades em comunicado, no domingo à noite.

O Brasil registou no domingo mais 1.305 mortes devido à covid-19 e ultrapassou os 390.000 óbitos, com abril a ser considerado o mês mais letal desde o início da pandemia.