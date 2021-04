Actualidade

Emerald Fennell levou esta madrugada o Óscar de Melhor Argumento Original pelo filme "Uma Miúda com Potencial", que também realizou, quebrando um período de treze anos em que só homens venceram a categoria.

Fennell, que recebeu a estatueta na cerimónia em Los Angeles, foi apenas a quinta mulher na história dos prémios da Academia a vencer nesta categoria sozinha. A última vez que tal tinha acontecido foi em 2008, quando Diablo Cody recebeu a distinção por "Juno".

"Este filme foi feito pelas pessoas mais incríveis do mundo, que o fizeram em 23 dias", disse Emerald Fennell, visivelmente surpreendida, no discurso de aceitação do Óscar.