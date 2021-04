Actualidade

A programação dos próximos dois meses no Theatro Circo, em Braga, é preenchida por nomes das artes performativas nacionais, e arranca em 06 de maio com Hugo Calhim Cristovão & Joana Von Mayer Trindade, anunciou hoje a sala.

Segundo a programação do Theatro Circo até junho, Hugo Calhim Cristovão & Joana Von Mayer Trindade apresentam o espetáculo de dança "Fecundação e alívio neste chão irredutível onde com gozo me insurjo" a dobrar, nos dias 06 e 07 de maio.

Em 15 de maio, um sábado, às 10:00, os Gator, the Alligator mostram o álbum "Mythical Super Bubble", na sala principal do Theatro, seguindo-se, no dia 21, a peça "Democracy Has Been Detected", de Diogo Freitas e Filipe Gouveia.