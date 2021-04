Actualidade

O Presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou hoje que promoverá de forma póstuma os 53 membros da tripulação da Marinha que morreram no acidente do submarino KRI-Nanggala-402, encontrado no domingo, após quatro dias de buscas.

"O Estado concederá promoções honorárias de nível superior a estes soldados, pelo seu sacrifício e dedicação", disse o Presidente em comunicado, transmitindo "profundas condolências" pela morte dos 53 membros da tripulação do submarino.

A marinha da Indonésia anunciou no domingo ter encontrado o submarino que se tinha afundado ao largo da ilha de Bali, confirmando a morte dos 53 tripulantes.