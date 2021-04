Actualidade

A Galp registou um lucro de 26 milhões de euros no trimestre do ano, uma quebra homóloga de 13%, segundo os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo os resultados do primeiro trimestre, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 6% relativamente ao período homólogo para 499 milhões de euros.

O 'cash-flow' operacional ajustado subiu 46% para 445 milhões de euros, "no seguimento da melhoria do contexto verificado no segmento 'upstream', o qual mais do que compensou a contração sentida no 'downstream'", refere a empresa.