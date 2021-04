Actualidade

O professor da Universidade de Aveiro, Nuno de Sá Teixeira, defende a sensibilização para os truques da desinformação e explica como a teoria da inoculação é "mais eficaz na resistência" à informação enviesada.

Investigadores das ciências psicológicas têm estudado formas de proteger as pessoas de informações falsas, uma das ideias é a lógica da vacina, em que no confronto direto com pequenas doses de desinformação, o cidadão ganha resistência.

Os eventos políticos e sociais recentes e o surgimento das redes sociais mostraram fenómenos psicológicos que ganharam uma nova amplitude e alguns estudos clássicos foram retomados.