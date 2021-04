Actualidade

A Energias de Portugal (EDP), através da sua subsidiária em Espanha EDP Renováveis (EDPR), assinou um contrato para vender a uma das maiores farmacêuticas do mundo energia limpa produzida por um projeto eólico em Espanha, informou hoje a empresa.

A EDP "assegurou" um contrato de aquisição de energia ("CAE") a 15 anos com a norte-americana MSD (Merck & Co.), que afirma ser "uma das maiores farmacêuticas do mundo", para a venda da energia limpa produzida por um projeto eólico com 40 MW (megawatts) em Espanha, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa,

A empresa acrescenta que esta operação vai possibilitar que se evitem produzir emissões anuais estimadas em mais de 50 mil toneladas de dióxito de carbono (CO2, gazes nocivos para a atmosfera).