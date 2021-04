Covid-19

Timor-Leste registou 52 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, todos eles sem sintomas da covid-19, segundo o balanço divulgado hoje pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Os casos hoje anunciados são 49 detetados em Díli, dois no município de Baucau e um no município de Manufahi, segundo um comunicado do CIGC enviado à Lusa.

Nas últimas 24 horas, registaram-se ainda 18 positivos pelo que o número total de ativos no país é de 1.050 e o total acumulado desde o início da pandemia subiu para 1.949.