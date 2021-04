Moçambique/Ataques

O Governo de Moçambique assegurou hoje que a petrolífera Total "não abandonou" o projeto de gás natural em Cabo Delgado, palco de alvo de ataques que causaram milhares de deslocados, mas apenas suspendeu as atividades "por tempo indefenido".

"Quero, mais uma vez aqui, reafirmar que não houve e não há abandono da Total, o que houve foi uma suspensão das atividades, devido à insegurança que se vive na área", afirmou o presidente do Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique (INP), Carlos Zacarias, em conferência de imprensa.

Para o Governo, "está claro que a Total mantém as suas obrigações, no âmbito do contrato de pesquisa e produção de petróleo", prosseguiu Zacarias.