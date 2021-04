Actualidade

A Biedronka discorda "veementemente" da decisão da autoridade de defesa do consumidor polaca, que multou a empresa em mais de 60 milhões de zlotys (cerca de 13,2 milhões de euros), e anuncia que vai recorrer da decisão.

Questionada pela agência Lusa a propósito da decisão do órgão de defesa do consumidor polaco (UOKliK) hoje conhecida, a empresa do grupo Jerónimo Martins disse discordar da decisão e da multa aplicada.

"A companhia entende que os alegados indícios foram recolhidos de forma tendenciosa e que a qualidade e integridade do processo levantam sérias reservas quanto à sua imparcialidade", refere fonte oficial da empresa.