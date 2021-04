Navalny

A justiça russa ordenou a suspensão das atividades de todas as organizações ligadas a Alexei Navalny, que foram declaradas "extremistas", indicaram hoje os colaboradores do oposicionista.

"As atividades dos gabinetes de Navalny e do Fundo da Luta Contra a Corrupção (FBK) estão suspensas, com caráter imediato", escreveu no Twitter Ivan Jadnov, diretor do FBK, acompanhando o texto de fotografias do documento enviado pela Procuradoria.

"Eles dizem simplesmente: 'temos receio das vossas atividades, temos receio das vossas manifestações'", acrescenta Jadnov.