Actualidade

O CDS-PP anunciou hoje que vai propor que juízes e magistrados do Ministério Público deixem de poder ser membros do Governo e alterar a forma de contar os prazos de prescrição do crime de corrupção.

A atual ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, é magistrada do Ministério Público desde 1979.

Neste "pacote" de medidas anti-corrupção do CDS-PP, que deverá dar entrada no parlamento dos próximos dias, o partido propõe o "aumento generalizado da moldura penal para os crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos", como os de prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa ou passiva e peculato.