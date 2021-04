Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje, na estação de Valença, a "prioridade" do Governo à modernização da ferrovia, "o maior investimento dos últimos 100 anos em Portugal", considerando que essa aposta "é uma revolução no transporte de mercadorias".

"A enorme revolução que aqui temos é mesmo no transporte de mercadorias porque, com o aumento da frequência e a duplicação da dimensão dos comboios, nós triplicamos nesta linha a capacidade de transporte de mercadorias", afirmou o primeiro-ministro durante a cerimónia de inauguração da modernização do troço ferroviário entre Viana do Castelo.