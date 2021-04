Covid-19

Portugal desceu novamente nos indicadores de novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 por milhão de habitantes e novas mortes atribuídas à covid-19 na útima semana, continuando a tendência registada pelo 'site' estatístico Our World In Data.

Os dados, referentes à data de domingo, indicam que Portugal desce de 49,13 para 48,21 novos casos diários de infeção por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto a média diária de novas mortes diárias atribuídas à covid-10 por milhão de habitantes desceu de 0,41 para 0,28.

Na lista dos países com mais de um milhão de habitantes com mais novos casos de infeção nos últimos sete dias, surge Chipre, com uma média de 993,26, seguido do Uruguai (827,48), Turquia (612,36), Bahrain (609,52) e Suécia (540,42).