Covid-19

As Brigadas de Intervenção Rápida (BIR), criadas para atuar em caso de surto de covid-19 nos lares de idosos, foram ativadas 502 vezes desde a entrada em funcionamento e as intervenções diminuíram nas últimas semanas, foi hoje divulgado.

"Desde o dia 01 de outubro entraram em funcionamento as BIR que permitem responder às necessidades das respostas sociais que, por situação de surto, tenham as equipas de recursos humanos comprometidas, tendo sido já ativadas 502 brigadas", refere o relatório do estado de emergência referente ao período de 17 a 31 de março e hoje entregue na Assembleia da República.

O documento, realizado quinzenalmente pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, refere que, na região Centro, no final de março "não existia qualquer intervenção ativa" das BIR face "à melhoria da situação nos lares".