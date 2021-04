Covid-19

O secretário de Estado da Saúde estimou hoje que Portugal possa atingir a imunidade de grupo à covid-19 "mais no início do que no final do verão", caso se mantenha o ritmo de chegada de vacinas e de vacinação.

"Eu costumo dizer a frase 'vacina chegada é vacina dada' e continuamos a fazer isso. Se as previsões se concretizarem, naquilo que são as vacinas, então, durante o verão, mais para o início do que para o final, chegaremos aos 70% da população adulta vacinada", disse aos jornalistas Diogo Serras Lopes.

O governante presidiu hoje à inauguração do centro de vacinação de Portimão, um dos quatro concelhos do país com a maior taxa de incidência de covid-19 por 100 mil habitantes aquando do início da terceira fase de desconfinamento, em 19 de abril, o que obrigou a que o concelho retrocedesse à primeira fase.