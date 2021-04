Moçambique/Ataques

O Governo moçambicano e a petrolífera francesa Total vão decidir em conjunto as ações a tomar para eliminar a causa que determinou a declaração de 'força maior' no projeto de gás no norte do país.

"Nos casos em que uma situação de Força Maior persista por mais de quinze dias consecutivos, as partes reunirão imediatamente para analisarem a situação e acordarem as medidas a adotar para a eliminação da causa de Força Maior para o reinício, de acordo com o disposto neste contrato, do cumprimento das obrigações ao abrigo do mesmo", lê-se no contrato de concessão da exploração.

Em causa está a declaração de 'força maior' para a retirada de todo o pessoal que estava a trabalhar no projeto de exploração de gás natural, liderado pela Total na península de Afungi, no norte de Moçambique, e no qual assentam grandes esperanças relativamente ao financiamento do desenvolvimento económico do país.