Covid-19

O Brasil poderá ter 611 mil mortos devido à covid-19 até agosto, segundo o médico Ali Mokdad, chefe de estratégias para saúde pública do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington.

Em entrevista ao jornal brasileiro Valor Económico, divulgada nesta segunda-feira, o especialista, que também foi responsável pelo modelo estatístico adotado pela Casa Branca, nos Estados Unidos, frisou que o Brasil poderá tornar-se um dos países com mais mortes por habitante no mundo caso os governos, em particular o Governo central, continuem a resistir a adotar as recomendações de uso de máscaras, distanciamento social e confinamento.

"Acabámos de finalizar uma nova estimativa que aponta até 611 mil mortes no Brasil até agosto. O inverno deve piorar a situação. Por sorte, as vacinas têm se mostrado eficazes em reduzir as mortes, mas a vacinação está atrasada no país", afirmou Mokdad.