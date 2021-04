Covid-19

No último ano, 12% das organizações de economia social encerraram, segundo um estudo nacional que alerta que os encerramentos poderão duplicar nos próximos meses, assim como aumentam as dificuldades em pagar salários e manter trabalhadores.

Desde março do ano passado, quando foram registados os primeiros casos de infeção de covid-19 em Portugal, 12% das organizações sem fins lucrativos tiveram de fechar portas, um problema que afetou mais fortemente as instituições ligadas às "artes, cultura, desporto, educação e juventude", revela o estudo "Economia Social em Portugal no contexto da Covid-19 - 2.º edição".

A capacidade das OES para continuar a prestar serviços "diminuiu consideravelmente", segundo o trabalho realizado por investigadores dos institutos politécnicos de Setúbal e de Portalegre, no qual participaram 944 organizações.