Actualidade

O Brasil reduziu em 28,8% o défice em suas transações externas no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2020, anunciou hoje o Banco Central do país.

Segundo o órgão responsável pela política monetária do país, o défice nas contas externas nos três primeiros meses de 2021 foi de 15,3 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros) face ao montante de 21,6 mil milhões de dólares (17,8 mil milhões de euros) registado no mesmo período do ano passado. Foi o menor valor para este período desde 2017.

As transações correntes do setor externo são formadas pela balança comercial, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas, como remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para outros países.